Завершились поиски 22-летней девушки с родинкой над губой, пропавшей в Новосибирске

В Новосибирске завершили поиски 22-летней Эрны Кулаковой. Ранее сообщалось, что она исчезла 21 апреля. О том, что поиски закончились, КП-Новосибирск сообщила сестра девушки.
— Эрна вышла на связь вчера вечером. Жива, здорова, — поделилась Екатерина.
Родные поблагодарили всех, кто помогал им искать Эрну.
Ранее сообщалось, что девушка с родинкой над губой, жила с родителями. Подрабатывала в кофейнях и киосках. А в один день заявила, что хочет уехать в Казань, собрала вещи и исчезла. Но, как выяснили полицейские, в Казань девушка не уехала. Ее несколько раз видели в городе в разных местах.