Завершились поиски 22-летней девушки с родинкой над губой, пропавшей в Новосибирске

Ранее сообщалось, что девушка с родинкой над губой, жила с родителями. Подрабатывала в кофейнях и киосках. А в один день заявила, что хочет уехать в Казань, собрала вещи и исчезла. Но, как выяснили полицейские, в Казань девушка не уехала. Ее несколько раз видели в городе в разных местах.