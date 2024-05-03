Проезжая часть провалилась на дороге Седаново — Кодинск в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе Иркутской области провалилось полотно проезжей части на дороге Седаново — Кодинск. На фото, опубликованных в соцсетях, просела земля под плитами участка трассы. Как сообщили корр. ИА IrkutskMedia в Дорожной службе Иркутской области (ДСИО), специалисты уже проводят работы на поврежденном участке.
Добавим, что проезжая часть автодороги провалилась на 92-м км. По информации пресс-службы ДСИО, данный участок обслуживает субподрядчик Усть-Илимского филиала «ДСК 156». Ранее специалисты провели противопаводковые мероприятия. Однако в результате таяния снега размыло земляное полотно под дорогой.
Сейчас специалисты уже находятся на поврежденном участке, ведутся работы по устранению провала проезжей части.
В материале использовано фото из группы «ДТП38RUS» в соцсети ВК (12+). Ссылка на источник: vk.com/irkdtp?z=photo-37432351_457626076%2Fwall-37432351_3322636