Проезжая часть провалилась на дороге Седаново — Кодинск в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе Иркутской области провалилось полотно проезжей части на дороге Седаново — Кодинск. На фото, опубликованных в соцсетях, просела земля под плитами участка трассы. Как сообщили корр. ИА IrkutskMedia в Дорожной службе Иркутской области (ДСИО), специалисты уже проводят работы на поврежденном участке.