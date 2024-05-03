В Нижнем Тагиле скончался тренер по баскетболу Владимир Путин

В Нижнем Тагиле скончался известный тренер по баскетболу Владимир Путин. Он умер 2 мая на 67-м году жизни. Об этом сообщили в МБУ ДО «Спортивная школа № 4».
Всю жизнь Владимир Иванович посвятил баскетболу. Он работал с детьми и смог воспитать не одно поколение спортсменов. Близкие вспоминают о нем как об активном, жизнерадостном и деятельном человеке.
— Профессионал, который всегда стремился к высоким результатам, он умел побеждать и отстаивать свою точку зрения. Владимир Иванович стоял у истоков создания и становления Спортивной школы № 4 и внес огромный вклад в развитие баскетбола Свердловской области, города Нижний Тагил и Спортивной школы № 4, — отметили в школе.
Коллектив спортивной школы приносит соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. О дате и месте прощания сообщат позже.