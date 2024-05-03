В Нижнем Тагиле скончался тренер по баскетболу Владимир Путин

— Профессионал, который всегда стремился к высоким результатам, он умел побеждать и отстаивать свою точку зрения. Владимир Иванович стоял у истоков создания и становления Спортивной школы № 4 и внес огромный вклад в развитие баскетбола Свердловской области, города Нижний Тагил и Спортивной школы № 4, — отметили в школе.