Самолет из Новосибирска во Владивосток экстренно сел в Хабаровске.
Из-за тумана в аэропорту пункта назначения, самолету, следовавшему из Новосибирска во Владивосток, пришлось совершить посадку на запасном аэродроме в Хабаровске. По информации представителей пресс-службы хабаровского аэропорта, это произошло на рейсе S75203.
Ожидается, что рейс обратно из Владивостока в Новосибирск также будет задержан из-за позднего прибытия самолета.
Также из-за неблагоприятных погодных условий рейс 452 Владивосток — Советская Гавань пришлось совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.