Самолет из Новосибирска во Владивосток экстренно сел в Хабаровске.

Из-за тумана в аэропорту пункта назначения, самолету, следовавшему из Новосибирска во Владивосток, пришлось совершить посадку на запасном аэродроме в Хабаровске. По информации представителей пресс-службы хабаровского аэропорта, это произошло на рейсе S75203.