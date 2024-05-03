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Самолет из Новосибирска во Владивосток экстренно сел в Хабаровске

Экстренно сел в Хабаровске самолет из Новосибирска во Владивосток. Вынужденную посадку судно совершило из-за тумана в аэропорту прибытия.

Источник: Freepik

Самолет из Новосибирска во Владивосток экстренно сел в Хабаровске.

Из-за тумана в аэропорту пункта назначения, самолету, следовавшему из Новосибирска во Владивосток, пришлось совершить посадку на запасном аэродроме в Хабаровске. По информации представителей пресс-службы хабаровского аэропорта, это произошло на рейсе S75203.

Ожидается, что рейс обратно из Владивостока в Новосибирск также будет задержан из-за позднего прибытия самолета.

Также из-за неблагоприятных погодных условий рейс 452 Владивосток — Советская Гавань пришлось совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.