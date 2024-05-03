Омский митрополит Дионисий будет освящать куличи и яйца к Пасхе в Успенском соборе

В частности омичи, могут принести пасхальную снедь (яйца, куличи и пасхи), и митрополит Дионисий освятит ее с 12 часов в субботу, 4 мая 2024 года, в Успенском соборе Омска.
Также 4 мая в 21:30 в Успенском соборе пройдет исповедь для мирян, готовящихся причаститься в пасхальную ночь.
В канун Пасхи, в 23:45 субботы, 4 мая 2024 года, у Успенского собора пройдет Крестный ход. А в полночь 5 мая 2024 года начнется пасхальное богослужение, которое продлится до 8:30.
Отметим, что это первая Пасха Дионисия в качестве омского митрополита. Он был назначен на этот пост в октябре 2023 года после ухода на покой митрополита Омского и Таврического Владимира.