Красноярские хирурги спасли пожилого пациента, используя для пластики его же аппендикс

В Краевой онкодиспансер 60-летний пациент поступил с опухолью кишки. Она проросла в жировую ткань вокруг почек, мягкие ткани и мочеточник. Хирургам удалось полностью удалить всю опухоль, но при этом пришлось убрать и пораженную опухолью часть мочеточника. Для восстановления функции организма требовалось провести пластику.