Красноярские хирурги спасли пожилого пациента, используя для пластики его же аппендикс

В Краевой онкодиспансер 60-летний пациент поступил с опухолью кишки. Она проросла в жировую ткань вокруг почек, мягкие ткани и мочеточник. Хирургам удалось полностью удалить всю опухоль, но при этом пришлось убрать и пораженную опухолью часть мочеточника. Для восстановления функции организма требовалось провести пластику.
«Для пластики используют в основном фрагменты мочевого пузыря. В вышеописанном случае из-за длины дефекта мочеточника такой подход был невозможен, поэтому хирурги возместили недостающую часть мочевыводящего канала с помощью аппендикса, восстановив тем самым отток мочи из почки», — рассказывает врач-онколог отделения абдоминальной онкологии № 2 Владимир Беляев.
Операция прошла успешно. Пациент хорошо себя чувствует, функция восстановлена, нарушений нет. Скоро мужчину уже выпишут.
В пресс-службе краевого Минздрава добавили, что к любым хирургическим манипуляциям есть свои показания и противопоказания. Поэтому о возможности проведения той или иной операции решают индивидуально по каждому отдельному пациенту.