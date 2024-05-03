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Красноярские хирурги спасли пожилого пациента, используя для пластики его же аппендикс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачам понадобился биологический материал для пластики мочеточника. Обычно используют фрагменты мочевого пузыря, но в данном случае это было невозможно.

Источник: Минздрав Красноярского края

В Краевой онкодиспансер 60-летний пациент поступил с опухолью кишки. Она проросла в жировую ткань вокруг почек, мягкие ткани и мочеточник. Хирургам удалось полностью удалить всю опухоль, но при этом пришлось убрать и пораженную опухолью часть мочеточника. Для восстановления функции организма требовалось провести пластику.

«Для пластики используют в основном фрагменты мочевого пузыря. В вышеописанном случае из-за длины дефекта мочеточника такой подход был невозможен, поэтому хирурги возместили недостающую часть мочевыводящего канала с помощью аппендикса, восстановив тем самым отток мочи из почки», — рассказывает врач-онколог отделения абдоминальной онкологии № 2 Владимир Беляев.

Операция прошла успешно. Пациент хорошо себя чувствует, функция восстановлена, нарушений нет. Скоро мужчину уже выпишут.

В пресс-службе краевого Минздрава добавили, что к любым хирургическим манипуляциям есть свои показания и противопоказания. Поэтому о возможности проведения той или иной операции решают индивидуально по каждому отдельному пациенту.

здоровье