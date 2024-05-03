Их искали, а они спали: стала известна судьба пропавших в Ширяево братьев

Стала известна судьба двух пропавших братьев в Самарской области. Молодые люди нашлись, с ними все в порядке. Как оказалось, пока их все искали, они просто спали. «КП-Самара» узнала подробности.
Поехали на природу и пропали
В праздничный день, 1 мая, парни решили отправиться на природу и уехали в Ширяево. Они планировали заглянуть там в штольни. На протяжении всего маршрута ребята активно делились кадрами волжских красот с родными, но ближе к вечеру связь с ними оборвалась. Обеспокоенные родители позвонили в службу 112 и объяснили, что пропали молодые люди.
Искали почти всю ночь
К предполагаемому месту нахождения братьев выдвинулись две команды спасателей. Поисковики тщательно обследовали пещеры, звали пропавших. Но никто не отзывался. Ситуацию осложняло то, что в горах стремительно сгущались сумерки, становилось все холоднее.
Как рассказали «Комсомолке» в поисково-спасательной службе Самарской области, после штолен в Ширяево поисковики отправились в штольни горы Верблюд, но опять ничего. Далее обследовали прилегающую к горам территорию и село, но снова безуспешно. Незадачливых туристов искали на протяжении ночи.
Сами вышли на связь
Нашли парней ранним утром. Выяснилось, что молодые люди, пока их активно искали, мирно спали в одном из палаточных городков у подножья горы Верблюд. Как оказалось, парни, гуляя по Ширяево, не следили за временем и в результате опоздали на последний рейс теплохода. Телефоны их разрядились, поэтому сообщить родным, где они и что с ними, не смогли.
Деваться было некуда. Братья отыскали палаточный городок, где и заночевали. Утром они самостоятельно добрались до дома здоровые и невредимые.