Их искали, а они спали: стала известна судьба пропавших в Ширяево братьев

Нашли парней ранним утром. Выяснилось, что молодые люди, пока их активно искали, мирно спали в одном из палаточных городков у подножья горы Верблюд. Как оказалось, парни, гуляя по Ширяево, не следили за временем и в результате опоздали на последний рейс теплохода. Телефоны их разрядились, поэтому сообщить родным, где они и что с ними, не смогли.