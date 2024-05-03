Магнитная буря вызвала северное сияние над Петербургом

«Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около семи. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны», — говорится в сообщении.
В лаборатории добавили, что вечером 2 мая над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний: вероятность их появления на широтах выше 65 градусов составляла 90 процентов.
По словам ученых, вероятнее всего, что Земли достиг выброс солнечной массы, которой произошел 29 апреля. Специалисты допустили, что прогноз по магнитным бурям на выходные и следующую неделю может ухудшиться.