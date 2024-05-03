Магнитная буря вызвала северное сияние над Петербургом

В земной атмосфере произошла третья по силе магнитная буря за год, которая в ночь на 3 мая вызвала северное сияние над Петербургом, Ленинградской областью и в других регионах, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.