Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае замело дороги из-за обильного снегопада 3 мая

Водителей предупредили о риске возникновения ДТП.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 80% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Дороги в Пермском крае замело из-за обильного снегопада 3 мая.

Видео с автотрассы в сторону Ижевска было опубликовано в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь и края». Автор ролика предупредил жителей Прикамья о плохой видимости на дорогах.

«Видимо, рано колёса сменили. В сторону Ижевска идёт снег! Будьте аккуратны на трассах и дорогах! Видимость плохая!» — добавил в подписи к публикации автор ролика.

Телеграм-канал SHOT сообщил о том, что трассу Пермь — Ижевск сильно замело снегом.

В ГИБДД Пермского края жителям региона напомнили, что при ухудшении погодных условий увеличивается риск ДТП, а также заторов на дорогах и сбоев работы общественного транспорта.

«На севере области и в столице края наблюдается снегопад, туман. В близлежащих территориях — мелкий снег. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что при сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и внимательность на дорогах», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о снегопаде, который прошёл в посёлке Сёрва в Кочёвском округе вечером 2 мая. По данным метеорологов, заморозки в Пермском крае продержатся до 10 мая.