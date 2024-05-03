В Пермском крае замело дороги из-за обильного снегопада 3 мая

«На севере области и в столице края наблюдается снегопад, туман. В близлежащих территориях — мелкий снег. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что при сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и внимательность на дорогах», — отметили в ведомстве.