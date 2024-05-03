В Пермском крае замело дороги из-за обильного снегопада 3 мая

Дороги в Пермском крае замело из-за обильного снегопада 3 мая.
Видео с автотрассы в сторону Ижевска было опубликовано в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь и края». Автор ролика предупредил жителей Прикамья о плохой видимости на дорогах.
«Видимо, рано колёса сменили. В сторону Ижевска идёт снег! Будьте аккуратны на трассах и дорогах! Видимость плохая!» — добавил в подписи к публикации автор ролика.
Телеграм-канал SHOT сообщил о том, что трассу Пермь — Ижевск сильно замело снегом.
«На севере области и в столице края наблюдается снегопад, туман. В близлежащих территориях — мелкий снег. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что при сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и внимательность на дорогах», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о снегопаде, который прошёл в посёлке Сёрва в Кочёвском округе вечером 2 мая. По данным метеорологов, заморозки в Пермском крае продержатся до 10 мая.