Путину доверяют 83% опрошенных ФОМ россиян

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (83% — плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечается в сообщении соцслужбы.