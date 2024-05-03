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Путину доверяют 83% опрошенных ФОМ россиян

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 4 п.п. и составляет 83%, 83% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного 26—28 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

Источник: РИА "Новости"

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (83% — плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 5 п.п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 50% (плюс 4 п.п.), КПРФ — 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР — 8% (без изменений), «Справедливой России — За правду» — 3% (без изменений), «Новых людей» — 4% (без изменений).

Путин Владимир