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В Иркутске больше не будет ездить автобус № 74

При этом место нового перевозчика по маршруту сейчас открыто.

Источник: Комсомольская правда

Автобус № 74 больше не примет на борт жителей Иркутска. Администрация областной столицы объявила о прекращении перевозок по маршруту «мкр. Первомайский (Башня) — мкр. Университетский — Студгородок -ул. Ленина — пл. ГЭС — мкр. Университетский — мкр. Первомайский (Башня)».

Вместе с этим власти города объявили о том, что есть возможность стать новым перевозчиком по этому направлению.

— Можно подать заявление в произвольной форме о готовности обслуживать маршрут девятью автобусами среднего класса и двумя единицами большого класса и получить свидетельство с картами маршрута на срок до 180 дней, — говорят в администрации Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала об изменении схемы движения автобуса № 67 в Иркутске с 3 мая.