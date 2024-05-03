Захар Прилепин заявил, что его снова хотят убить

Почти год прошел с момента покушения на нижегородского писатели и общественного деятеля Захара Прилепина. Его машину взорвали в деревне Ярки в Борском округе. Сам Прилепин получил серьезные ранения, погиб его 27-летний сослуживец Александр «Злой» Шубин.
После восстановления Захар хочет вернуться на СВО.
«Меня столько людей хотели убить и опять хотят это сделать», — заявил он «Открытому Нижнему». «Что ж теперь, я буду думать про этих людей? У них работа такая. Их вербуют — они убивают. Ничего страшного. Так устроено сейчас».
Он считает, что охота на него закончится с окончанием войны.
«Как только из “розетки” выключится киевский режим, то автоматически выключатся и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, и глава СБУ Василий Малюк. Вся сетка развалится, и деньги поступать больше не будут».