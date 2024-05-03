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Захар Прилепин заявил, что его снова хотят убить

По его словам, охота на него закончится только с окончанием войны.

Почти год прошел с момента покушения на нижегородского писатели и общественного деятеля Захара Прилепина. Его машину взорвали в деревне Ярки в Борском округе. Сам Прилепин получил серьезные ранения, погиб его 27-летний сослуживец Александр «Злой» Шубин.

После восстановления Захар хочет вернуться на СВО.

«Меня столько людей хотели убить и опять хотят это сделать», — заявил он «Открытому Нижнему». «Что ж теперь, я буду думать про этих людей? У них работа такая. Их вербуют — они убивают. Ничего страшного. Так устроено сейчас».

сказал Прилепин

Он считает, что охота на него закончится с окончанием войны.

«Как только из “розетки” выключится киевский режим, то автоматически выключатся и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, и глава СБУ Василий Малюк. Вся сетка развалится, и деньги поступать больше не будут».

уверен Прилепин
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