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Удобный летний маршрут в Приморье запустят для жителей Хабаровского края

Расписание автобуса синхронизировано по времени прибытия и отправления поезда № 214/213.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная пассажирская компания объявила о запуске мультимодального маршрута между Хабаровским краем и Приморьем. Маршрут предусматривает движение поезда № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская. Затем пассажиры смогут пересесть на автобус № 514/513, который следует от Тихоокеанской до Ливадии, с остановкой в Волчанце. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Дальневосточная железная дорога впервые открыла мультимодальный летний маршрут «поезд — автобус» в 2021 году. Приморье — популярное место отдыха для жителей Хабаровска.

— Это было сделано по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, чтобы сделать путешествие из Хабаровска в Приморье более удобным, — рассказали в правительстве Хабаровского края.

В этом году первый рейс комфортабельного автобуса от станции Тихоокеанская до Ливадии состоится 18 июля. Отправление запланировано на 10:20 по местному времени, а прибытие в Ливадию ожидается в 11:25.

В обратном направлении, начиная с 18 июля, автобус будет отправляться из Ливадии от базы отдыха «Мечта» в 15:30 и прибывать на станцию Тихоокеанская в 16:50.