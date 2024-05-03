Удобный летний маршрут в Приморье запустят для жителей Хабаровского края

Федеральная пассажирская компания объявила о запуске мультимодального маршрута между Хабаровским краем и Приморьем. Маршрут предусматривает движение поезда № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская. Затем пассажиры смогут пересесть на автобус № 514/513, который следует от Тихоокеанской до Ливадии, с остановкой в Волчанце. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дальневосточная железная дорога впервые открыла мультимодальный летний маршрут «поезд — автобус» в 2021 году. Приморье — популярное место отдыха для жителей Хабаровска.
— Это было сделано по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, чтобы сделать путешествие из Хабаровска в Приморье более удобным, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
В этом году первый рейс комфортабельного автобуса от станции Тихоокеанская до Ливадии состоится 18 июля. Отправление запланировано на 10:20 по местному времени, а прибытие в Ливадию ожидается в 11:25.
В обратном направлении, начиная с 18 июля, автобус будет отправляться из Ливадии от базы отдыха «Мечта» в 15:30 и прибывать на станцию Тихоокеанская в 16:50.