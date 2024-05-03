В Волгограде устраняют прорыв в Ворошиловском районе

Утром 3 мая коммунальщики начали работы по устранению аварии на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда, где случился прорыв. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», на месте работает спецтехника.
— К работе привлечена необходимая специализированная техника Общества, в том числе современные машины АВР, оснащенные всем необходимым для производства ремонтных работ, — уточнили в «Концессиях».
Добавим, что отключения воды удалось избежать. Ресурс подается потребителям в полном объеме. В ближайшие часы работы завершатся.