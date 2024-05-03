В Хабаровском крае ожидается очень холодная ночь и тепло на Пасху

В предстоящие выходные в Хабаровском крае ожидается погода без существенных осадков, в воскресенье в центральных и южных районах не исключен кратковременный дождь.
— Сохранится северо-восточный ветер до 7−12 метров в секунду, ночной фон температур на большей части территории края понизится, особенно холодной будет ночь на субботу, тогда столбик термометра покажет от −2 до +5 градусов, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Днем воздух прогреется от +8 до +15 градусов, на юге до +15…+20 градусов. В воскресенье немного потеплеет, на большей части территория края ночью будет от 0 до +5 градусов, на юге воздух прогреется до +5…+10 градусов, дневной фон температур установится большей части края на отметке от +8 до +15, на юге — +14…+19 градусов. Из-за северо-восточного ветра сохранятся пожары в Нанайском и Хабаровском районах, смог от них принесет в Хабаровск. Дождей, которые были бы способны потушить эти термические точки, синоптики не обещают.
В воскресенье возможны небольшие осадки, но они будут слишком слабы.
— В Хабаровске в субботу без существенных осадков, ветер северо-восточный 6 −11 метров в секунду, ночью +1…+3, днем +14…+16 градусов, — отметила Галина Брынцева. — В воскресенье ночью без существенных осадков, в течение дня возможен кратковременный дождь, ветер восточный до 7−12 метров в секунду, ночью +5…+7, днем +13…+15 градусов. Так что на Пасху немного потеплеет. Следующая неделя до выходных будет такой же прохладной, как и теперь, днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, ночью до +2…+3 градусов тепла.
К концу предстоящей недели холодный ветер поменяет направление на юго- восточное, тогда дневной фон температур сразу повысится до + 20…+22, ночной — до +10 градусов. Так что наслаждаемся красотой мая, она восхитительна, но, увы, не долговечна!