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В мэрии Екатеринбурга отказались продлевать работу метро 9 мая

9 мая метро Екатеринбурга будет работать до 00.00.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге празднование 9 Мая будет отличаться от того, к чему привыкли уральцы. В этот раз не состоится фейерверка. Не будет в центре города и других торжественных и праздничных мероприятий, кроме парада Победы. В связи с этим центральные улицы города не будут перекрываться для движения транспорта на весь день как обычно. Метро Екатеринбурга также будет работать по графику обычного рабочего дня. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

— Первоначальный вариант был — продлить работу метро до 01.00. Но вышло изменение к распоряжению о перекрытии улиц и 9 мая метро будет работать, как в обычный рабочий день — до 00.00, — объяснил «КП-Екатеринбург» Андрей Панаиотиди.

В последующие выходные дни, то есть с 10 по 12 мая, метро будет работать по графику выходного дня.

метро