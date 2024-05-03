В мэрии Екатеринбурга отказались продлевать работу метро 9 мая

В Екатеринбурге празднование 9 Мая будет отличаться от того, к чему привыкли уральцы. В этот раз не состоится фейерверка. Не будет в центре города и других торжественных и праздничных мероприятий, кроме парада Победы. В связи с этим центральные улицы города не будут перекрываться для движения транспорта на весь день как обычно. Метро Екатеринбурга также будет работать по графику обычного рабочего дня. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.