Спектакли, «гимнастика добра» и экскурсии по городу — АФИША выходных в Краснодаре

Насыщенную программу на предстоящие выходные подготовили для жителей и гостей Краснодара. Провести уикенд с пользой для души и зарядиться приятными эмоциями поможет культурная программа. Афишу на выходные представляет ИА KrasnodarMedia.
Спектакль «Бесприданница» (16 +)
Лариса Дмитриевна Огудалова — желанная невеста в небольшом городке на Волге и объект интереса для местных «коллекционеров». Они стремятся к собственным победам, к уникальным трофеям красоты или к титулам и званиям. Речь здесь не идет о наживе денег: семья героини, хоть и дворянского происхождения, давно обанкротилась и ищет выгодную партию для Ларисы.
Когда: 3 мая, 18.30.
Где: Театр драмы им. М. Горького, ул. Красноармейская, 110.
Шоу Please, Stand-up (18+)
Для гостей выступят только самые опытные комики. Прозвучат искромётные шутки и «перлы».
Когда: 3 мая, 20:00.
Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.
Экскурсия «Библиотекарь» (0+)
На пешеходной экскурсии старшего научного сотрудника отдела научно-просветительской работы, кандидата философских наук Федора Смолякова будут раскрыты тайны книжных магазинов и издательств в советский и дореволюционный периоды.
Когда: 3 мая, 19:00.
Где: Музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67. Начало экскурсии: Екатерининский сквер, памятник Екатерине II.
Фильм «Онегин» (12+)
Евгений Онегин роскошно живет в столичном обществе, наслаждаясь балами, приемами и театральными премьерами. Однако он утомляется светской жизнью и решает бежать от нее, когда узнает о болезни дяди, проживающего в деревне. По прибытии к имению, Онегин обнаруживает, что дядя скончался, что не слишком его расстраивает, учитывая его финансовые трудности и отсутствие других наследников. Онегин открывает перед собой имение и начинает жить в особняке вдали от соседей, которые стали называть его чудаком из-за его отшельничества. Он продолжает жить в пустоте, пока не возвращается хозяин соседнего имения — юный и восторженный Ленский, который представляет Онегину сестер Лариных, Татьяну и Ольгу.
Когда: 4 мая, 11:15.
Где: ТРЦ «OZ Молл», ул. Крылатая, 2.
Спектакль «Три товарища» (12+)
Три друга — символ потери: времени, поколения, энергии, надежды и веры, и даже жизни в разных ее аспектах. Но, как заявляет главная героиня Патрисия Хольман: «Иногда, нужно уметь проигрывать. В противном случае, как жить?».
Когда: 4 мая, 19:00.
Где: Veritas, ул. Красноармейская, 64.
Мастер-класс «Пасхальный сувенир» (6+)
Мастер-класс для всей семьи по изготовлению «хенд-мейд» сувенира.
Когда: 4 мая, 12:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Концерт «Май встречает нас цветами» (6+)
Яркая концертная программа от учеников ДШИ № 9.
Когда: 4 мая, 11:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Концерт «Денискины рассказы» (0+)
Маленьких гостей и всю семью ждут смешные, занимательные и познавательные приключения маленького мальчишки. С его быстрым воображением, любознательностью и неистовой энергией, наш главный герой постоянно попадает в самые разные истории.
Когда: 5 мая, 12:00.
Где: Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122.
Экскурсия «Мариинский сквер — Аллея Героев» (0+)
Мариинский бульвар находится вблизи военного училища имени Штеменко, бывшего с 1906 по 1909 год Мариинским институтом благородных девиц, давшим название парку. Во время пешеходного тура участники узнают о происхождении монументов и персонажах, чьи имена увековечены на Аллее Героев. Туристическую экскурсию ведет старший научный сотрудник отдела научно-просветительской деятельности Кристина Бондарева.
Когда: 5 мая, 15:10.
Где: Музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67. Начало экскурсии: Мариинский сквер, памятник А. В. Суворову.
Тренировка «Гимнастика добра» (6+)
На свежем воздухе и для всех пройдут тренировки по адаптивной гимнастике с участием профессиональных тренеров.
Когда: 5 мая, 11:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Концерт «Светлое Христово Воскресение» (6+)
Для гостей старейшего парка кубанской столицы выступят творческие коллективы и исполнители Краснодара.
Когда: 5 мая, 14:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.