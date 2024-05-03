Спектакли, «гимнастика добра» и экскурсии по городу — АФИША выходных в Краснодаре

Евгений Онегин роскошно живет в столичном обществе, наслаждаясь балами, приемами и театральными премьерами. Однако он утомляется светской жизнью и решает бежать от нее, когда узнает о болезни дяди, проживающего в деревне. По прибытии к имению, Онегин обнаруживает, что дядя скончался, что не слишком его расстраивает, учитывая его финансовые трудности и отсутствие других наследников. Онегин открывает перед собой имение и начинает жить в особняке вдали от соседей, которые стали называть его чудаком из-за его отшельничества. Он продолжает жить в пустоте, пока не возвращается хозяин соседнего имения — юный и восторженный Ленский, который представляет Онегину сестер Лариных, Татьяну и Ольгу.