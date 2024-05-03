Мокрый снег и небольшие дожди прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни

Метеорологи прогнозируют небольшие и кратковременные дожди, а также мокрый снег в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от +6 до +23°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 4 мая, ожидается переменная облачность, ночью местами возможны небольшие дожди, по северу с мокрым снегом, днем местами прогнозируют кратковременные дожди, в западных и северо-западных районах местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный с переходом в западных, северных, центральных районах на северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1,+6°, при прояснении −2,-7°, днём +16,+21°, при облачной погоде +6,+11°С.
В воскресенье, 5 мая, прогнозируют переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди, днём грозы. Ветер ночью переменный 2−7 м/с, днём юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, днём в западных районах местами порывы до 14 м/с. Ночью за оном будет около +2,+7°, при прояснении до −3°, днём ожидается +18,+23°, при натекании облачности +8,+13°С.