Мокрый снег и небольшие дожди прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни

В субботу, 4 мая, ожидается переменная облачность, ночью местами возможны небольшие дожди, по северу с мокрым снегом, днем местами прогнозируют кратковременные дожди, в западных и северо-западных районах местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный с переходом в западных, северных, центральных районах на северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1,+6°, при прояснении −2,-7°, днём +16,+21°, при облачной погоде +6,+11°С.