«Авангард» объявил о первой отставке в тренерском штабе

Омский «Авангард» объявил об изменениях в тренерском штабе. Команду покидает тренер-видеооператор Олег Новицкий. Его поблагодарили за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Его должность в штабе занял Андрей Цайслер, в прошлом сезоне работающий на аналогичной должности в команде ВХЛ «Омские Крылья». Контракт с ним заключён на один год.
Кроме того, тренерский штаб пополнил тренер по работе с вратарями Алексей Жигарев. В прошлом сезоне он работал в «Амуре». Контракт с ним рассчитан на два года.
С остальными членами тренерского штаба контракты продлены на два года. Это старший тренер Андрей Подконицки, тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов. Александр Свитов также остаётся в клубе, контракт с ним рассчитан на ещё один сезон.