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«Авангард» объявил о первой отставке в тренерском штабе

Команду покинет тренер-видеооператор Олег Новицкий.

Источник: Om1.ru

Омский «Авангард» объявил об изменениях в тренерском штабе. Команду покидает тренер-видеооператор Олег Новицкий. Его поблагодарили за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Его должность в штабе занял Андрей Цайслер, в прошлом сезоне работающий на аналогичной должности в команде ВХЛ «Омские Крылья». Контракт с ним заключён на один год.

Кроме того, тренерский штаб пополнил тренер по работе с вратарями Алексей Жигарев. В прошлом сезоне он работал в «Амуре». Контракт с ним рассчитан на два года.

С остальными членами тренерского штаба контракты продлены на два года. Это старший тренер Андрей Подконицки, тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов. Александр Свитов также остаётся в клубе, контракт с ним рассчитан на ещё один сезон.