«Авангард» объявил о первой отставке в тренерском штабе

С остальными членами тренерского штаба контракты продлены на два года. Это старший тренер Андрей Подконицки, тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов. Александр Свитов также остаётся в клубе, контракт с ним рассчитан на ещё один сезон.