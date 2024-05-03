Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ограничат движение автобусов из-за репетиции парада Победы 9 мая

Ограничение будет действовать на центральных улицах города.

Источник: Аргументы и факты

Движение автобусов будет ограничено из-за репетиции парада Победы 9 мая в Перми.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения в движении коснутся транспорта, который передвигается по центральным улицам Перми. Проезд будет запрещён 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 22:00.

Это ограничение коснётся Комсомольского проспекта на промежутке от улицы Монастырской до улицы Пушкина и участка улиц Екатерининской и Луначарского от Газеты Звезда до Куйбышева.

На это время маршруты № 50 и 51 перенаправят на улицы Пушкина, Сибирскую и Ленина. Автобусы № 60 и 81 будут объезжать огороженный участок через улицы Попова, Пушкина и Комсомольский проспект. Маршруты № 14, 33 и 68 будут следовать по улицам Ленина и Сибирской.

На время действия ограничений в городе не будет следовать маршрут № 300 т. Трамваи приостановят на время прохождения колонны.

До 10 мая изменятся конечные пункты автобусов № 10 и 41. На время монтажа сцены на Октябрьской площади автобусы будут следовать от Комсомольского проспекта, 34, а во время ограничений 4 и 7 мая до остановки «улица Попова».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что в 2024 году парад Победы состоится в традиционном формате. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в честь празднования Дня Победы 9 мая на площади перед Театром-Театром запланировано выступление певца Алексея Гомана.