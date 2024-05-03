В Перми ограничат движение автобусов из-за репетиции парада Победы 9 мая

Движение автобусов будет ограничено из-за репетиции парада Победы 9 мая в Перми.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения в движении коснутся транспорта, который передвигается по центральным улицам Перми. Проезд будет запрещён 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 22:00.
Это ограничение коснётся Комсомольского проспекта на промежутке от улицы Монастырской до улицы Пушкина и участка улиц Екатерининской и Луначарского от Газеты Звезда до Куйбышева.
На время действия ограничений в городе не будет следовать маршрут № 300 т. Трамваи приостановят на время прохождения колонны.
До 10 мая изменятся конечные пункты автобусов № 10 и 41. На время монтажа сцены на Октябрьской площади автобусы будут следовать от Комсомольского проспекта, 34, а во время ограничений 4 и 7 мая до остановки «улица Попова».
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что в 2024 году парад Победы состоится в традиционном формате. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в честь празднования Дня Победы 9 мая на площади перед Театром-Театром запланировано выступление певца Алексея Гомана.