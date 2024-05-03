В Перми ограничат движение автобусов из-за репетиции парада Победы 9 мая

Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения в движении коснутся транспорта, который передвигается по центральным улицам Перми. Проезд будет запрещён 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 22:00.

Это ограничение коснётся Комсомольского проспекта на промежутке от улицы Монастырской до улицы Пушкина и участка улиц Екатерининской и Луначарского от Газеты Звезда до Куйбышева.

На это время маршруты № 50 и 51 перенаправят на улицы Пушкина, Сибирскую и Ленина. Автобусы № 60 и 81 будут объезжать огороженный участок через улицы Попова, Пушкина и Комсомольский проспект. Маршруты № 14, 33 и 68 будут следовать по улицам Ленина и Сибирской.