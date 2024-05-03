Цена пасхального кулича в 2024 году для кузбассовцев выросла на 32 рубля

В преддверии Пасхи «АиФ в Кузбассе» посчитал, во сколько обойдётся классический пасхальный кулич. Выяснилось, что он стал в 2024 году дороже на 32,06 рублей, чем в прошлом. Мы брали цены в рублях у Кемеровостата за март 2023 и 2024 гг.