Врач рассказала, какие средства для кожи нужно использовать в конце весны

Она посоветовала применять сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, а также гиалуроновые сыворотки, чтобы дополнительно защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Также стоит приобрести SPF-средства. С наступлением солнечных дней необходимо перейти минимум на SPF-30, а пациентам с пигментацией — на SPF-50.