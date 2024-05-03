Врач рассказала, какие средства для кожи нужно использовать в конце весны

С приходом солнечных дней и потепления коже требуется особая забота и изменение ухода. Прежде всего рекомендуется перейти с питательных средств на увлажняющий крем. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог Кнара Андрян.
Она посоветовала применять сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, а также гиалуроновые сыворотки, чтобы дополнительно защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Также стоит приобрести SPF-средства. С наступлением солнечных дней необходимо перейти минимум на SPF-30, а пациентам с пигментацией — на SPF-50.
Эксперт предупредила, что средства с ретинолом стоит применять вечером или убрать их вовсе до осени и зимы, так как ретинол, особенно при утреннем нанесении, может вызвать гиперпигментацию.
Дерматолог добавила, что в конце весны можно использовать косметологические введения биоревитализантов, чтобы подпитать и подготовить к активному солнцу кожу. Для профилактики морщин подойдет ботулотоксин, передает РИАМО.
В свою очередь дерматолог Татьяна Энтель назвала опасные народные косметические средства. Специалист отнесла к числу опасных домашние средства для усиления загара, изготовленные на основе растительного масла или сока инжира, передает aif.ru.
Верно подобранный рацион питания может улучшить состояние кожи. Об этом рассказали исследователи из Мюнхенского университета.