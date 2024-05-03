Священник рассказал, как можно украшать яйца в Пасху

Есть мнение, что яйца нужно красить только луковой шелухой и не использовать найклейки и покупные красители. Священник Казанского храма г. Кемерово, протоиерей Евгений Сидорин рассказал «АиФ в Кузбассе», так ли это.
«Раньше яйца красили только луковой шелухой. Ну, а что тогда было? Не было супермаркетов до недавнего времени. Вот люди и брали то, что под рукой есть. Я нормально отношусь к современным украшениям для яиц. Здесь вопрос эстетики — насколько это красиво», — говорит священник.
Также он добавляет, что хоть и нет запретов на цвета, должно быть понимание, что яйцо имеет символическое значение. Когда сам вложил труд в раскрашивание яйца или его украшение, это ценнее, чем налепить наклейку из магазина.