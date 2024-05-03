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В Иркутске запретят использовать БПЛА во время празднования Дня Победы

Ограничение будет действовать несколько дней.

Источник: Администрация Иркутска

В Иркутске будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов с 18.00 7 мая по 18.00 10 мая. Такое ограничение распространяется на всех граждан. После оно будет снято только для органов госвласти и местного самоуправления, а также предприятий, исполняющих гособоронзаказ в рамках возложенных на них функций, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Запрет на полеты беспилотников будет действовать до особого распоряжения.

В местах проведения массовых мероприятий организуют работу контрольно-пропускных пунктов, на которых полицейские будут осуществлять досмотр граждан для обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов и веществ.

Отметим, что принятые меры важны для обеспечения безопасности граждан.

Также напомним, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

Профессиональное оборудование для фото— и видеосъемки также запрещено к проносу. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.

Заявление о выдаче разрешения на проведение полетов необходимо подать не менее, чем за 10 рабочих дней в отдел контроля, согласований и выдачи разрешений комитета городского обустройства администрации Иркутска. Телефон: 52−00−59.