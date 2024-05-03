В Иркутске запретят использовать БПЛА во время празднования Дня Победы

В Иркутске будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов с 18.00 7 мая по 18.00 10 мая. Такое ограничение распространяется на всех граждан. После оно будет снято только для органов госвласти и местного самоуправления, а также предприятий, исполняющих гособоронзаказ в рамках возложенных на них функций, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Запрет на полеты беспилотников будет действовать до особого распоряжения.
В местах проведения массовых мероприятий организуют работу контрольно-пропускных пунктов, на которых полицейские будут осуществлять досмотр граждан для обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов и веществ.
Отметим, что принятые меры важны для обеспечения безопасности граждан.
Профессиональное оборудование для фото— и видеосъемки также запрещено к проносу. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.
Заявление о выдаче разрешения на проведение полетов необходимо подать не менее, чем за 10 рабочих дней в отдел контроля, согласований и выдачи разрешений комитета городского обустройства администрации Иркутска. Телефон: 52−00−59.