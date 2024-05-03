В Иркутске запретят использовать БПЛА во время празднования Дня Победы

В Иркутске будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов с 18.00 7 мая по 18.00 10 мая. Такое ограничение распространяется на всех граждан. После оно будет снято только для органов госвласти и местного самоуправления, а также предприятий, исполняющих гособоронзаказ в рамках возложенных на них функций, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.