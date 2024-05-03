9 Мая во Владивостоке: что ждёт жителей и гостей города

Во Владивостоке с 3 по 9 мая пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
С 3 по 8 мая управлением культуры администрации Владивостока запланированы поздравления ветеранов и камерные концерты во дворах.
4 мая в 12.00 пройдет III военно-музыкальный фестиваль «Конные традиции России» в Конюшнях 11-го Её Императорского величества Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны Сибирского стрелкового полка.
6 мая в 14.00 в микрорайоне Снеговая Падь (между домами 9 и 19) и на улице Черёмуховая, 3 состоится концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!».
7 мая в 12.00 откроется выставка «Юные художники городу Владивостоку» в сквере по улице Светланской (между домами 108б и 108е).
8 мая в 12.00 концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!» пройдет в поселке Трудовое,
Кроме того, 8 мая во Владивостоке на железнодорожном вокзале можно будет увидеть ретро-поезд «Победа».
9 мая в 12.00 концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!» пройдет для жителей острова Русский на пляже поселка Экипажный.
9 мая в 14.00 во Владивостоке в Театральном сквере у памятника Владимиру Высоцкому пройдут тематические выступления творческих коллективов и исполнителей в рамках фестиваля «Приморские струны».
Также 9 мая большая дневная и вечерняя программа запланированы на центральной площади города. В 10 часов начнется Парад Победы, а в 11.30 — дневная часть программы «Боевой листок». В это же время на площади будет работать полевая кухня, 10 локальных площадок с аниматорами. На экранах будут транслировать подборки концертных выступлений фронтовых бригад. Вечером, с 20.00, начнется программа «Прикоснись сердцем к подвигу», включающая спектакли, музыкальные композиции, премьеры клипов и завершающуюся фейерверком.