9 Мая во Владивостоке: что ждёт жителей и гостей города

Также 9 мая большая дневная и вечерняя программа запланированы на центральной площади города. В 10 часов начнется Парад Победы, а в 11.30 — дневная часть программы «Боевой листок». В это же время на площади будет работать полевая кухня, 10 локальных площадок с аниматорами. На экранах будут транслировать подборки концертных выступлений фронтовых бригад. Вечером, с 20.00, начнется программа «Прикоснись сердцем к подвигу», включающая спектакли, музыкальные композиции, премьеры клипов и завершающуюся фейерверком.