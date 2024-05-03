Заморозки ожидаются в Беларуси ночью в субботу

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Небольшие заморозки возможны в Беларуси ночью в субботу, 4 мая, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки в стране сохранится влияние области повышенного давления.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ветер прогнозируется неустойчивый — от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7°С, местами — заморозки от 0 до −2°С, днем — от +15 до +22°С, на западе Беларуси ночью от +8 до +10°С, днем — от +23 до +24°С.
В воскресенье, 5 мая, скажется влияние атмосферных фронтов циклона, идущего с Финляндии в центр европейской территории РФ. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.
Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +5 до +12°С, днем — от +16°С (на севере) до +25°С (на юге и юго-западе).