Заморозки ожидаются в Беларуси ночью в субботу

Там также отметили, что ветер прогнозируется неустойчивый — от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит от +1 до +7°С, местами — заморозки от 0 до −2°С, днем — от +15 до +22°С, на западе Беларуси ночью от +8 до +10°С, днем — от +23 до +24°С.