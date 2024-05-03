Пермячка травмировала продавщицу из-за спора о свежести фруктов

В больнице врачи зафиксировали травму, которая в дальнейшем сказалась на здоровье женщины. Пенсионерка была вынуждена использовать ходунки, что значительно ограничило ее активность и сказалось на качестве жизни.
Пострадавшая обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В отделении судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство о взыскании с несдержанной покупательницы 130 000 рублей.
Так как должница не спешила с выплатой, в ее отношении ввели исполнительский сбор в размере 7% от суммы морального ущерба. Это убедило женщину рассчитаться с взыскательницей.