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Пермячка травмировала продавщицу из-за спора о свежести фруктов

Пожилая покупательница в ходе словесной перепалки толкнула продавца, та упала на асфальт и получила травму.

В больнице врачи зафиксировали травму, которая в дальнейшем сказалась на здоровье женщины. Пенсионерка была вынуждена использовать ходунки, что значительно ограничило ее активность и сказалось на качестве жизни.

Пострадавшая обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В отделении судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство о взыскании с несдержанной покупательницы 130 000 рублей.

Так как должница не спешила с выплатой, в ее отношении ввели исполнительский сбор в размере 7% от суммы морального ущерба. Это убедило женщину рассчитаться с взыскательницей.

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