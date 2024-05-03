В Иркутске комплексно ремонтируют дорогу на Байкальской

За ситуацию на дорогах Иркутска уже давно взялись основательно. Речь идет о состоянии проезжей части, и в этот раз сообщение о ремонте касается улиц Байкальская, Ушинского в Ново-Ленино и Академической. Об этом рассказывает Дума города Иркутска.