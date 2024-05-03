В Иркутске комплексно ремонтируют дорогу на Байкальской

За ситуацию на дорогах Иркутска уже давно взялись основательно. Речь идет о состоянии проезжей части, и в этот раз сообщение о ремонте касается улиц Байкальская, Ушинского в Ново-Ленино и Академической. Об этом рассказывает Дума города Иркутска.
— Начался ремонт Байкальской от Гормолзавода в сторону трамвайных путей и объездной дороги на Байкальский тракт. В планах восстановить покрытие на трассе, а также строительство тротуаров, устройство парковочных карманов, установка нового освещения и посадка деревьев, — уточняют в Думе.
В разгаре и работа на улице Ушинского в Ново-Ленино. Там дороги приводят в порядок большими картами. Тем временем в микрорайоне Солнечный кроме проезжей части ремонтируют и тротуары. А улица Академическая встретила уже второй этап своей реконструкции.
Есть и проекты на будущее. Например участок Байкальской от кольца в сторону Байкальского трака, «Байкал-Арены». Проектируется и капремонт улицы Ржанова, он начнется от остановки «Исток» и пойдет по направлению к пунктам «Школа 22», «Лодочная» и «Стомклиника».