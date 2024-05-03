Популярные туристические направления приводят в порядок в Приморье

В преддверии туристического сезона и наплыва отдыхающих в Приморье приводят в порядок важные трассы, нагрузка на которые ежегодно увеличивается в сезон отпусков. Речь о дорогах Хасанского округа, который по праву считается жемчужиной края и туристической меккой, благодаря уникальной природе — флоре и фауне. Именно здесь расположены: красивейшая бухта Теляковского с островом Томящегося сердца, дом-замок Янковского, Кравцовские водопады, маяк на Полуострове Гамова, нацпарк «Земля леопарда» и еще множество достопримечательностей. И конечно же туристов привлекает пляжный отдых на живописных побережьях.
В этом году дороги в Хасанском округе должны стать комфортнее. По сообщению пресс-службы правительства Приморья, специалисты обновят почти 50 километров популярных направлений. Речь о маршрутах, которые ведут к точкам притяжения туристов и социально значимым объектам.
Как отметили специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья, ремонт намечен на следующих участках:
— подъезд к базе отдыха «Песчаная», участок с 0 по 6 километр;
— трасса Раздольное — Хасан — Безверхово, отрезок с 8,5 по 15,5 километр;
— направление Раздольное — Хасан — Зарубино, участок с 6,2 по 10,9 километр;
— дорога Раздольное — Хасан — Славянка, отрезок с 0 по 6,5 километр;
— трасса Раздольное — Хасан — бухта Посьет, участок с 0 по 7,5 километр.
В общей сложности на трассе Раздольное — Хасан приведут в порядок около 17 километров покрытия. Ремонтом займутся специалисты подрядных организаций, кстати, почти на всех направлениях уже выбрали исполнителей. Осталось только с помощью электронного аукциона определить подрядчика для работ на направлении Раздольное — Хасан — бухта Посьет.
Кстати, модернизация намечена сразу по нескольким программам — в рамках текущего ремонта, а также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ранее губернатор Олег Кожемяко отмечал важность повышения качества автомобильных дорог, подчеркивая, что от достойной дорожной сети и транспортного обслуживания зависит жизнь всех приморцев.
«Наш край автомобилизирован, некоторые семьи имеют по две машины, много приезжает туристов из других регионов, и все они оценивают работу власти на основе состояния дорог. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить состояние приморских трасс, закладывая на эти цели в бюджет 2024 года почти 24 миллиарда рублей», — подчеркивал глава Приморья.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», в Хасанском округе планируется построить круглогодичный курорт федерального уровня. Новая точка притяжения туристов расположится в бухте Алеут. Уже началась подготовка к реализации масштабного проекта.