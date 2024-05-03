Популярные туристические направления приводят в порядок в Приморье

В преддверии туристического сезона и наплыва отдыхающих в Приморье приводят в порядок важные трассы, нагрузка на которые ежегодно увеличивается в сезон отпусков. Речь о дорогах Хасанского округа, который по праву считается жемчужиной края и туристической меккой, благодаря уникальной природе — флоре и фауне. Именно здесь расположены: красивейшая бухта Теляковского с островом Томящегося сердца, дом-замок Янковского, Кравцовские водопады, маяк на Полуострове Гамова, нацпарк «Земля леопарда» и еще множество достопримечательностей. И конечно же туристов привлекает пляжный отдых на живописных побережьях.