Мэрия Краснодара опубликовала список мероприятий на 9 мая

В сам День Победы в Краснодаре состоятся церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам военной истории. В 10:00 стартует автомотопробег с участием ретро-автомобилей. Участники мероприятия начнут собираться в 9:00 на перекрестке улиц Дзержинского и Лузана. В 15:00 на территории Исторического парка «Россия-моя история» на улице Конгрессной, 2 организуют реконструкцию эпизода боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Берлину.