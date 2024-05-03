Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Краснодара опубликовала список мероприятий на 9 мая

В Краснодаре утвердили список мероприятий по случаю празднования Дня Победы. В преддверии 9 мая в городе пройдут различные памятные мероприятия: акции, турниры, экскурсии и выставки и другие, анонсировали в пресс-службе администрации краевой столицы.

В мэрии отметили, что во всех округах Краснодара поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Для них организуют концертные программы. В школах города проходит патриотический проект «Эстафета памяти» — детей водят на экскурсии по памятным местам краевой столицы.

В сам День Победы в Краснодаре состоятся церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам военной истории. В 10:00 стартует автомотопробег с участием ретро-автомобилей. Участники мероприятия начнут собираться в 9:00 на перекрестке улиц Дзержинского и Лузана. В 15:00 на территории Исторического парка «Россия-моя история» на улице Конгрессной, 2 организуют реконструкцию эпизода боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Берлину.

Как ранее сообщалось, в Новороссийске 9 мая Парад Победы пройдет без зрителей. Прохождение войск будут транслировать в соцсетях, на региональных каналах.