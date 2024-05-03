Стало известно, когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри

Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму планируют открыть в понедельник, 6 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.
— Планируемая дата технического открытия канатной дороги — 6 мая, — говорится в сообщении.
Продавать билеты будут до 16.00. На такое же время запланирован и последний подъем. Планируется, что последний спуск состоится ровно в шесть вечера.
Канатную дорогу Мисхор — Ай-Петри начали строить еще в 1967 году. Она начала работать в 1988 году. Протяженность объекта составляет 2980 метров.
В 2023 году начался капремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. На канатной дороге заменили оборудование. Ее планировали открыть 1 мая, однако из-за сильного ветра техническое открытие перенесли.