Стало известно, когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри

В 2023 году начался капремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. На канатной дороге заменили оборудование. Ее планировали открыть 1 мая, однако из-за сильного ветра техническое открытие перенесли.