В центре Казани временно ограничат движение для транспорта и пешеходов

В центре столицы РТ временно ограничат движение для транспорта и пешеходов на нескольких участках. Причиной стала установка временного ограждения и строительных лесов для дальнейшей реставрации Казанской Ратуши.
С 13 по 26 мая в районе дома № 33 на ул. Карла Маркса по направлению в сторону ул. Батурина будет частично закрыт тротуар.
С 27 мая по 2 июня на участке от дома № 33 до дома № 35 на ул. Карла Маркса по направлению в сторону ул. Батурина полностью перекроют тротуар и частично проезжую часть.
С 13 мая по 10 июня в районе дома № 62 на ул. Пушкина по направлению в сторону ул. Большой Красной полностью закроют тротуар, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Напомним, Казанскую Ратушу ремонтируют к саммиту БРИКС. В рамках первоочередных работ выполнены инъектирование трещин кирпичной кладки и гидроизоляция. Также здание украсит архитектурная подсветка.