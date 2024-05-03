В Перми на День Победы 9 мая запретят розничную продажу алкоголя

В День Победы на улицах Перми пройдет более 110 мероприятий. Местом их проведения станут несколько городских площадок, включая площадь перед Театром-Театром и набережную Камы. С праздничной программой перед пермяками выступят творческие коллективы города. Хедлайнером вечера станет певец Алексей Гоман.