В Перми на День Победы 9 мая запретят розничную продажу алкоголя

На территории Перми в День Победы 9 мая запретят розничную продажу алкогольной продукции. Городские власти приняли решение в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года.
Как пояснили в администрации Перми, ответственность за нарушение требований розничной продажи алкогольной продукции повлечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
В День Победы на улицах Перми пройдет более 110 мероприятий. Местом их проведения станут несколько городских площадок, включая площадь перед Театром-Театром и набережную Камы. С праздничной программой перед пермяками выступят творческие коллективы города. Хедлайнером вечера станет певец Алексей Гоман.
В Перми 9 мая станет нерабочим праздничным днем. Пермяки также будут отдыхать