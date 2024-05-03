Пермский метеоролог Андрей Шихов восходит на Эльбрус бегом

Самый народный синоптик, профессор Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов покоряет Эльбрус. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.
К подножию самой высокой горы России Шихов отправился с целью поучаствовать в XV Международном горном фестивале экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. В них Андрей Шихов и будет участвовать 5 и 7 мая 2024 года. Причем 7 мая в программе фестиваля запланирован скайраннинг — скоростное восхождение.
«Пока прогулка завершилась на седле (участок между двумя вершинами — Ред.), вершины преодолеть не удалось — на пятый день после приезда это еще сложно. На этом закончился основной этап акклиматизации», — делится Шихов в социальных сетях. За пять дней ученый преодолел уже восемь тысяч метров подъема.