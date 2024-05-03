Пермский метеоролог Андрей Шихов восходит на Эльбрус бегом

«Пока прогулка завершилась на седле (участок между двумя вершинами — Ред.), вершины преодолеть не удалось — на пятый день после приезда это еще сложно. На этом закончился основной этап акклиматизации», — делится Шихов в социальных сетях. За пять дней ученый преодолел уже восемь тысяч метров подъема.