Вернули с того света: врачи спасли мать двоих детей с редкой патологией

На 22-й минуте кесарева сечения произошла кровопотеря, эмболия околоплодными водами. Это редкая акушерская патология (от двух до шести случаев на 100 тысяч). Связана она с попаданием амниотической жидкости и ее компонентов в легочный кровоток матери.