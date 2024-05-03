Вернули с того света: врачи спасли мать двоих детей с редкой патологией

Молодую женщину дважды вернули с того света в роддоме № 3 во Владивостоке. Муж пациентки рассказал, что беременность протекала без патологий, а ребенок развивался хорошо, сообщает «КП — Дальний Восток».
На 22-й минуте кесарева сечения произошла кровопотеря, эмболия околоплодными водами. Это редкая акушерская патология (от двух до шести случаев на 100 тысяч). Связана она с попаданием амниотической жидкости и ее компонентов в легочный кровоток матери.
Обычно развивается на поздних сроках беременности, но может возникнуть и в первом или втором триместре. Выживаемость зависит от правильной и незамедлительной медицинской помощи.
После родов дважды останавливалось сердце. Реанимационные действия вернули женщину к жизни в 23:47. Спасти ее удалось благодаря слаженному действию персонала и приглашенного хирурга из ВКБ № 2. Медики провели перевязку маточных и подвздошных артерий.
Чудо произошло благодаря команде профессионалов роддома № 3, Перинатального центра, «Тысячекоечной» больницы и Краевой больницы, отделения нефрологии ВКБ № 2, а также специалистов из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.