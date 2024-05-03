Выпускники Хабкрая могут использовать открытые варианты КИМ ЕГЭ 2024

ФИПИ также предлагает раздел «Навигатор подготовки», где опубликованы методические рекомендации для самостоятельной подготовки к ЕГЭ 2024 года. Здесь разработчики контрольных измерительных материалов предлагают полезные советы и информацию, необходимую для организации индивидуальной подготовки к экзамену. Материалы включают новые типы заданий, рекомендации по их выполнению, а также тренировочные задания с ответами и критериями оценивания.