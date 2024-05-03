Выпускники Хабкрая могут использовать открытые варианты КИМ ЕГЭ 2024

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем веб-сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2024 года для 15 учебных предметов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Хабаровского края.
Варианты были предложены в рамках досрочного периода экзаменов. Их публикация предоставляет выпускникам дополнительную возможность подготовиться к государственному экзамену и потренироваться на работах текущего года. На сайте ФИПИ доступен один вариант по каждому предмету.
ФИПИ также предлагает раздел «Навигатор подготовки», где опубликованы методические рекомендации для самостоятельной подготовки к ЕГЭ 2024 года. Здесь разработчики контрольных измерительных материалов предлагают полезные советы и информацию, необходимую для организации индивидуальной подготовки к экзамену. Материалы включают новые типы заданий, рекомендации по их выполнению, а также тренировочные задания с ответами и критериями оценивания.
В разделе «Навигатор подготовки» также доступны ссылки на учебники и уроки «Российской электронной школы», которые могут быть полезными при повторении тем, включенных в КИМ ЕГЭ, а также видеоконсультации от разработчиков экзаменационных материалов.