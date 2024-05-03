Массовая регистрация браков состоится в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

В День семьи, любви и верности в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоятся торжественные выездные регистрации браков. Кроме того, традиционно 8 июля самым крепким семьям, в которых царят любовь и взаимопонимание, вручат медаль «За любовь и верность», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как уточнили в главном управлении социального развития губернатора и правительства края, выездные регистрации браков пройдут в рамках Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным и организуются по поручению губернатора края Михаила Дегтярева.
— Такое решение принято для популяризации традиционных семейных ценностей. Президент усиленно акцентирует внимание на необходимости решить демографическую проблему, считая ее одной из ключевых для страны. Продвижение семейных ценностей должно привести к позитивным изменениям не только в нашем крае, но и во всем Дальнем Востоке. Прием заявлений на 8 июля уже стартовал. Подать его можно до 6 июня на портале Госуслуг. Также можно обратится в отдел ЗАГС Хабаровска по адресу: ул. Пушкина, 62 или отдел ЗАГС Центрального округа администрации Комсомольска-на-Амуре по адресу: проспект Первостроителей, 21. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет самым крепким и счастливым, — добавили в главном управлении социального развития губернатора и правительства края.
Напомним, что праздничный день 8 июля приурочен Межрелигиозным советом России ко дню памяти благоверных Петра и Февронии Муромских, которые издавна являются на Руси образцом верности, любви и преданности в браке, покровителями семьи. А с 2022 года День семьи, любви и верности официально стал главным «семейным» праздником России.