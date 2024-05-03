Массовая регистрация браков состоится в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

— Такое решение принято для популяризации традиционных семейных ценностей. Президент усиленно акцентирует внимание на необходимости решить демографическую проблему, считая ее одной из ключевых для страны. Продвижение семейных ценностей должно привести к позитивным изменениям не только в нашем крае, но и во всем Дальнем Востоке. Прием заявлений на 8 июля уже стартовал. Подать его можно до 6 июня на портале Госуслуг. Также можно обратится в отдел ЗАГС Хабаровска по адресу: ул. Пушкина, 62 или отдел ЗАГС Центрального округа администрации Комсомольска-на-Амуре по адресу: проспект Первостроителей, 21. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет самым крепким и счастливым, — добавили в главном управлении социального развития губернатора и правительства края.