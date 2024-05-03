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Отопительный сезон продлили в Арзамасе и на Бору

Ожидаются заморозки.

Источник: Время

Отопительный сезон продлили в Арзамасе до 13 мая, сообщил мэр города Александр Щелоков на своей странице в социальных сетях.

«Нельзя допустить, чтобы социальные объекты и жилой фонд остались без отопления в −2. Решение касается всего округа. Для многих это будет важным».

написал Щелоков

Отметим, что отопительный сезон решили продлить и на Бору. Тепло там отключат в следующую пятницу — 13 мая.

«В связи с сохранением прохладной погоды принято решение о продлении отопительного сезона. Всем здоровья», — отметил глава Борского округа Алексей Боровский в своем телеграм-канале.

Напомним, что замерзающим в своих домах нижегородцам рекомендовали сдать анализы.

ЖКХ