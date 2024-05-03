Пасху готовятся отмечать в Хабаровском крае

Например, кондитерская фабрика «Хабаровская» в 2024 году поставит в магазины города и края более 12 тысяч куличей. Сотрудники предприятия в день производят больше двух тысяч куличей в день. Также выполняют индивидуальные заказы крупной торговой сети края. В Комсомольске-на-Амуре на куриные яйца производитель будет наносить поздравления.