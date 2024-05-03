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В Красноярск доставят Благодатный огонь

Благодатный огонь прибудет в Красноярск 5 мая.

В Красноярск доставят Благодатный огонь. Он прибудет в аэропорт имени Дмитрия Хворостовского 5 мая, в день празднования Пасхи, в 18:15.

Оттуда неугасимую лампаду со святыней доставят в храм Рождества Христова (улица Щорса, 44 «а»), а потом в Свято-Успенский мужской монастырь. Сюда прибудут священнослужители со всего Красноярского края. Они увезут частичку огня в свои приходы, где каждый сможет зажечь свою свечу.

По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, в состав делегации, которая привезет Благодатный огонь в Красноярск, вошли иерей Красноярской епархии Василий Яковлев и Ярослав Хаврон. Они доставят частичку Благодатного огня на сибирскую землю.

Отметим, что ранее в течение многих лет с миссией доставки Огня в Красноярск выступал депутат Госдумы Сергей Натаров.

Напомним, Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Отмечается, что в первые минуты огонь не обжигает. После этого его доставляют к началу пасхального богослужения в московском храме Христа Спасителя и развозят во все регионы России.

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