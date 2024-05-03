В Красноярск доставят Благодатный огонь

Напомним, Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Отмечается, что в первые минуты огонь не обжигает. После этого его доставляют к началу пасхального богослужения в московском храме Христа Спасителя и развозят во все регионы России.