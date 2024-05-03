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Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

Администрация города выпустила соответствующее постановление.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата завершения в Перми отопительного сезона. Согласно постановлению администрации города, батареи в пермских домах станут холодными с 13 мая.

По прогнозам синоптиков, вплоть до этого дня температура в Перми ночью не будет превышать +3 градуса, а в ближайшие выходные и вообще будет ниже нуля. После 15 мая погода наладится. Но если среднесуточная температура воздуха будет ниже + 8, то в садиках, школах и больницах отопление будет вновь включено.

— Сейчас коммунальные службы приступают к подготовке к следующему отопительному сезону, — сообщили в городском департаменте ЖКХ. — Сразу же после перехода на летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в районные администрации, УК и ТСЖ.

ЖКХ