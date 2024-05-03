Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

По прогнозам синоптиков, вплоть до этого дня температура в Перми ночью не будет превышать +3 градуса, а в ближайшие выходные и вообще будет ниже нуля. После 15 мая погода наладится. Но если среднесуточная температура воздуха будет ниже + 8, то в садиках, школах и больницах отопление будет вновь включено.