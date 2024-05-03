Собственники частных домов в Новосибирске возмутились из-за КРТ

На левом берегу Новосибирска больше трёх участков попали в зону КРТ. Один из них площадью 15,94 Га находится на улицах Плахотного, Троллейной и Титова. В феврале 2024 года там разразился скандал. По словам координатора общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, данная территория не подходит под комплексное развитие, потому что там есть дороги. Он отметил, что проект КРТ реализуется для ветхого жилья и участков, где нет дорог. Михаил Рязанцев сказал, что обращался в мэрию с просьбой исключить данные участки из КРТ, но пришёл отказ. Он и другие собственники намерены идти в суд.