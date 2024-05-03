Собственники частных домов в Новосибирске возмутились из-за КРТ

Многих собственников такой расклад дел не устраивает: одни не хотят уезжать из домов, в которые вложили много сил, другие боятся получить маленькую компенсацию, третьи переживают из-за непонимания процессов. С новосибирцами, которые попали под программу КРТ, пообщались Сиб.фм.
По идеи, проект КРТ должен помочь в формировании комфортной городской среды: людей переселяют из непригодного жилья, строят современные дома, социальные объекты, инфраструктуру, благоустраивают территорию. В России такую практику ввели в 2021 году.
На левом берегу Новосибирска больше трёх участков попали в зону КРТ. Один из них площадью 15,94 Га находится на улицах Плахотного, Троллейной и Титова. В феврале 2024 года там разразился скандал. По словам координатора общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, данная территория не подходит под комплексное развитие, потому что там есть дороги. Он отметил, что проект КРТ реализуется для ветхого жилья и участков, где нет дорог. Михаил Рязанцев сказал, что обращался в мэрию с просьбой исключить данные участки из КРТ, но пришёл отказ. Он и другие собственники намерены идти в суд.
«Второй тип КРТ проводится по инициативе правообладателя. Тот, кто заявляется, должен стать правообладателем всех земельных участков. Потом заявиться в мэрию, реализовывать КРТ. Строить без разрешения нельзя. Так как застройщик сначала должен приобрести участок, то это обыкновенный рыночный торг с каждым собственником участка. Договорились — договорились, нет — так нет. Можете не опасаться, что это будет принудительное изъятие», — Сибф.м приводит слова сотрудника администрации.
Многие собственники не понимают — затевать ремонт или не стоит? снос начнётся в ближайшее время или через несколько лет? какой будет компенсация? Люди строились, вкладывались, проводили коммуникации, создавали свой уютный уголок, а теперь боятся всё потерять.
Сиб.фм сделали запрос в мэрию Новосибирска о сроках реализации КРТ.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что власти Новосибирска планируют переселить жителей 40 аварийных и ветхих домов.