Главные новости 3 мая

Премьер Грузии отказался от визита в США

Ираклий Кобахидзе принял решение отказаться от визита в Соединенные Штаты, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах.



Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 американских солдат из страны.



Стали известны подробности теракта на Крымском мосту

Для подрыва важнейшей транспортной магистрали России использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.



Росстат усилит наблюдение за расходами россиян

Особое внимание службы будет направлено на категории богатых и многодетных.



США увидели угрозу в китайских плавучих АЭС

Китай намерен построить несколько плавучих АЭС для поддержки своих территориальных претензий к соседям, это увеличивает военные риски, указал американский адмирал.