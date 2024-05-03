Стала известна дата празднования 396-летия Красноярска

Официальные мероприятия пройдут в первый день — 7 июня. В 9:00 состоится церемония поднятия флага города. Также в этот день пройдёт торжественное собрание, на котором присвоят звания «Почётный гражданин города Красноярска», и торжественный приём, посвященный празднованию Дня города.