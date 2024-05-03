Стала известна дата празднования 396-летия Красноярска

В этом году 396-летие Красноярска отметят с 7 по 9 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владислав Логинов.
Официальные мероприятия пройдут в первый день — 7 июня. В 9:00 состоится церемония поднятия флага города. Также в этот день пройдёт торжественное собрание, на котором присвоят звания «Почётный гражданин города Красноярска», и торжественный приём, посвященный празднованию Дня города.
8 и 9 июня красноярцев и гостей города будут ждать на набережных Енисея. Основные праздничные площадки будут развёрнуты на Ярыгинской и Центральной набережных.
Подробную программу мероприятий планируют опубликовать позднее.