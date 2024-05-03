Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится

По его словам, период скрупулезных работ с привлечением историков и прочих специалистов сменил этап не менее сложных, но «быстрых восстановительных работ», которые, будучи «масштабными и грандиозными», идут хорошим темпом.
«Очертания законченного вида дворца уже вырисовываются», — отметил глава администрации. Но до его полного открытия для туристов, по прогнозам, еще год.
«Срок планируемый… как заверяет подрядчик, будут работы закончены в первой половине 2025 года», — сказал Скобликов.
Он отметил, что ознакомиться с положением дел на объекте ему удалось в ходе совещания, которое провело Министерство культуры как заказчик проекта.
«Посмотрели то, что уже было сделано. Уже открылась мечеть на территории, сейчас идут активно работы в главных корпусах, фонды частично перенесли в другие места. Двор главный ремонтируется, перестилают там полностью плитку и так далее».
Он заметил, что частично Ханский дворец продолжает работать и в период реконструкции. Сейчас туристы могут попасть на некоторые объекты через восточные ворота.
«И я, как и все жители города, конечно, жду с нетерпением, когда откроется Ханский дворец, чтобы мы его видели уже без лесов. Тем более там и набережная новая красивая сделана. И вся инфраструктура, прилегающая сбоку, тоже была отремонтирована. И русло реки они залили в камень. Получается красиво. Ждем, когда снимут леса, и уже будем принимать туристов», — заключил он.
В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года.