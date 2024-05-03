Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится

«И я, как и все жители города, конечно, жду с нетерпением, когда откроется Ханский дворец, чтобы мы его видели уже без лесов. Тем более там и набережная новая красивая сделана. И вся инфраструктура, прилегающая сбоку, тоже была отремонтирована. И русло реки они залили в камень. Получается красиво. Ждем, когда снимут леса, и уже будем принимать туристов», — заключил он.