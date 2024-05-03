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В аэропорту Красноярска у самолета повредилась пневматика шасси

У самолета, который должен был перевозить вахтовиков по маршруту Диксон-Игарка-Красноярск повредилась пневматика шасси.

Источник: Freepik

В транспортной прокуратуре выясняют, почему это случилось.

В надзорном ведомстве сообщили, что 2 мая вечером в аэропорту Красноярска самолет АН-74 получил повреждения при посадке. Сотрудники транспортной прокуратуры проведут проверку в плане безопасности полетов и работы служб воздушной гавани.

По предварительным данным, на борту самолета компании Utair находились 47 пассажиров. Сейчас воздушное судно отстранили от полетов, обстоятельства выясняются.

Ранее самолет, летевший в Туру, из-за неисправности вернулся в аэропорт Красноярска.