188-летний дуб из Ростовской области включили в конкурс «Российское дерево года»

188-летний дуб из Ростовской области стал одном из претендентов на звание «Российское дерево года — 2024». Голосование за памятники живой природы уже открыто, поддержать зеленых долгожителей можно на сайте конкурса.
Донской дуб находится в Шолоховском районе, в восьми километрах севернее станицы Вешенской. Его высота — примерно 32 метра, это почти с 10-этажный дом, а диаметр — около 1,5 метров.
По преданию, где-то рядом с дубом столетия хранится клад татарского хана. Также местные жители утверждают, что сейчас исполин занесен песком, так как раньше развилка ствола находилась «на такой высоте, что казак, сидя на лошади, едва доставал до нее острием шашки».
— Это уникальный объект природы, настоящий лесной патриарх. Само дерево и прилегающая к нему территория были объявлены памятником природы областного значения. Рядом с дубом растут еще два таких же «богатыря». Все они — остатки древней дубравы, — говорится на сайте rosdrevo.ru.