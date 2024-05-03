188-летний дуб из Ростовской области включили в конкурс «Российское дерево года»

По преданию, где-то рядом с дубом столетия хранится клад татарского хана. Также местные жители утверждают, что сейчас исполин занесен песком, так как раньше развилка ствола находилась «на такой высоте, что казак, сидя на лошади, едва доставал до нее острием шашки».