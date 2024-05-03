Приют для животных в Краснодаре достроят к концу 2024 года

«Будут большие, просторные вольеры, медицинский блок. Мы внедрим систему обязательно, чтобы у горожан была возможность приходить и выбирать себе животных. То есть через интернет-пространство будем пристраивать бродячих животных в добрые руки», — сказал Евгений Наумов.