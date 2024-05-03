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Приют для животных в Краснодаре достроят к концу 2024 года

Более 700 животных сможет вмещать новый приют в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Приют для животных в Краснодаре достроят к концу 2024 года. Он будет вмещать более 700−800 бродячих собак. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар».

Новый приют возводят в поселке Березовом. На участке площадью более 13 тысяч кв. метров проводят строительно-монтажные работы.

Животных будут отлавливать и содержать в приюте в течение 26 дней. Бродячих псов очистят от паразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Собак зарегистрируют и вернут в прежнее место обитания. Желающие смогут забрать животных из приюта.

«Будут большие, просторные вольеры, медицинский блок. Мы внедрим систему обязательно, чтобы у горожан была возможность приходить и выбирать себе животных. То есть через интернет-пространство будем пристраивать бродячих животных в добрые руки», — сказал Евгений Наумов.