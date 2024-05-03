Дополнительные электрички выйдут на маршруты в связи с началом дачного сезона

Также в расписании станет больше «сквозных» поездов, соединяющих станции правобережья и левобережья Енисея: маршруты исключат пересадку на станции Красноярск.
С 4 мая:
— по субботам начнет курсировать утренний электропоезд Красноярск — Снежница (отправление из Красноярска в 9:26). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Снежница — Красноярск — Дивногорск (отправление из Снежницы в 10:38);
— по субботам добавляется поезд Красноярск — Сорокино — Красноярск (отправление со станции Красноярск 10:20, отправление со станции Сорокино в 14:20);
— по субботам и воскресеньям в расписании появится поезд Красноярск Северный — Кемчуг (отправление со станции Красноярск Северный в 8:24). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Кемчуг — Красноярск — Камарчага (отправление из Кемчуга в 15:21);
— электропоезд Красноярск — Зеледеево, который ранее ходил только в будние дни, станет ежедневным (отправление из Красноярска в 7:45, отправление из Зеледеево в 13:17);
Кроме того, для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям изменится расписание пригородного поезда Кача — Красноярск: он будет отправляться из Качи в 17:00 вместо 16:16.
С 5 мая станут ежедневными:
— электропоезд Красноярск — Снежница (отправление из Красноярска в 18:32). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Снежница — Красноярск — Уяр (отправление из Снежницы в 19:32);
— электропоезд поезд Камарчага — Красноярск (отправление из Камарчаги в 22:38).
Ранее эти поезда курсировали с понедельника по субботу.
Компания «Краспригород» просит пассажиров при планировании поездок заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием.
Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»