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Дополнительные электрички выйдут на маршруты в связи с началом дачного сезона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие выходные на Красноярской железной дороге начнут курсировать дополнительные электропоезда — они будут обслуживать самые востребованные у пассажиров «дачные» направления.

Источник: КрасЖД

Также в расписании станет больше «сквозных» поездов, соединяющих станции правобережья и левобережья Енисея: маршруты исключат пересадку на станции Красноярск.

С 4 мая:

— по субботам начнет курсировать утренний электропоезд Красноярск — Снежница (отправление из Красноярска в 9:26). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Снежница — Красноярск — Дивногорск (отправление из Снежницы в 10:38);

— по субботам добавляется поезд Красноярск — Сорокино — Красноярск (отправление со станции Красноярск 10:20, отправление со станции Сорокино в 14:20);

— по субботам и воскресеньям в расписании появится поезд Красноярск Северный — Кемчуг (отправление со станции Красноярск Северный в 8:24). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Кемчуг — Красноярск — Камарчага (отправление из Кемчуга в 15:21);

— электропоезд Красноярск — Зеледеево, который ранее ходил только в будние дни, станет ежедневным (отправление из Красноярска в 7:45, отправление из Зеледеево в 13:17);

Кроме того, для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям изменится расписание пригородного поезда Кача — Красноярск: он будет отправляться из Качи в 17:00 вместо 16:16.

С 5 мая станут ежедневными:

 — электропоезд Красноярск — Снежница (отправление из Красноярска в 18:32). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Снежница — Красноярск — Уяр (отправление из Снежницы в 19:32);

— электропоезд поезд Камарчага — Красноярск (отправление из Камарчаги в 22:38).

Ранее эти поезда курсировали с понедельника по субботу.

Компания «Краспригород» просит пассажиров при планировании поездок заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием.

Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».