Дополнительные электрички выйдут на маршруты в связи с началом дачного сезона

— по субботам и воскресеньям в расписании появится поезд Красноярск Северный — Кемчуг (отправление со станции Красноярск Северный в 8:24). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Кемчуг — Красноярск — Камарчага (отправление из Кемчуга в 15:21);