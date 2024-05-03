Туристы в Башкирии сообщают об одиноком медвежонке на Нугуше

Медвежонок ходит по берегам реки с 29 апреля в поисках своей мамы. 1 мая целую фотосессию медвежонку, которому на вид месяца три, устроил фотограф Рамиль Хамитов. Он сообщи на своей странице в соцсетях, что заснял животное с противоположного берега.
«Трёхмесячный медвежонок без мамы, шёл вверх по реке. В течении получаса мама так и не появилась» — подписал Хамитов.
Подписчики подтвердили наличие «ребенка» на берегах реки, ранее его видели и слышали его «плач» в районе Пятилистника.
Позже Рамиль Хамитов опубликовал еще один пост о медвежонке, в котором предостерег сердобольных земляков от попыток оказать дикому животному «медвежью услугу»: накормить хлебом или воспитать в вольерном хозяйстве.
«Этот медвежонок, скорее всего, во время половодья потерял маму. Не исключено, что с мамой они всё-таки встретятся. Малыш по своему издавал звуки, а у медведей слух и обоняние в несколько раз лучше, чем у людей. Да и выжить одному у него шансы всё-таки есть. Будем надеяться и не вымащивать благими намерениями медвежонку дорогу в ад», — написал фотограф.