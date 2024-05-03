Туристы в Башкирии сообщают об одиноком медвежонке на Нугуше

«Этот медвежонок, скорее всего, во время половодья потерял маму. Не исключено, что с мамой они всё-таки встретятся. Малыш по своему издавал звуки, а у медведей слух и обоняние в несколько раз лучше, чем у людей. Да и выжить одному у него шансы всё-таки есть. Будем надеяться и не вымащивать благими намерениями медвежонку дорогу в ад», — написал фотограф.